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Сервисы
Натуральный Артем

«Сбер» отменит бесплатные доставки в «СберМаркете» по подписке «Прайм» и «Прайм+» Статьи редакции

Это понравилось не всем пользователям.

3251 просмотров

«Сбер» обновит условия подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+» с 11 апреля 2022 года, сообщила компания.

В частности, по новым условиям «СберМаркет» будет начислять до 5% по подписке «Прайм» и до 10% по «Прайм+» бонусами «Спасибо» в зависимости от суммы заказа. Бонусами можно расплачиваться на маркетплейсе и других сервисах экосистемы банка, а также у партнёров программы «СберСпасибо».

Компания заменила бонусами бесплатную доставку в «СберМаркете», которая раньше была доступна подписчикам.

VADIM0305 @VADIM03051
Бизнес-план от @sberbank 🤡:
1. Вводишь подписку СберПрайм с «навсегда» бесплатной доставкой продуктов
2. Ограничиваешь кол-во доставок до трех
3. Рекламируешь такую же подписку «+», где доставки безлимитные
4. Набираешь годовых подписок
5. Убираешь бесплатную доставку вообще

Кроме изменения бонусов для «СберМаркета», компания обновит с 11 апреля условия и для других сервисов экосистемы. Например, подписчики будут получать 10% бонусов «Спасибо» при оплате «СберКартой» метро, автобуса, троллейбуса, трамвая и аэроэкспресса и 5% бонусов в сервисах такси.

  • В декабре 2021 года «Сбер» ограничил количество бесплатных доставок в «СберМаркете» по подписке «Прайм» тремя в месяц. По подписке «СберПрайм+» таких ограничений не было.

#новость #сбермаркет

Спасибо за наводку Дмитрий Кузнецов
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40 комментариев
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Андрей Николаев

И нах все эти подписки нужны? Сначала заманивают чем-то вкусным, а спустя какое-то время: "простите, из вкусного осталось только дерьмо. Будете?".

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Дмитрий Кузнецов
Автор

Иногда в них есть смысл. Я, например, активно пользуюсь Я.Музыкой и временами Кинопоиском (правда уже года два только по промокодам 😎). За это время Музыка/Кинопоиск хуже не стали, почти ничего не урезали (количество привязанных устройств сократили, но терпимо), так что как подписка на медиасервисы она себя оправдывает. А вот СберЗвук/Окко что-то совсем не зашли и за них платить дальше я не готов.

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Андрей Николаев

Дело не в смысле, а в том, что обещают один перечень, а как нафармят определенное кол-во подписчиков - переобуваются. Понятно, что они при оформлении подписки кучу мелкого текста в оферту суют, где написано, что они ниче не должны и послать могут в любой момент, но тем не менее, если обещали определенные условия - выполняйте их. Все таки бабки за это получили. Понятно, что они невыгодные для себя условия поставили изначально, но разве это наша вина? Почему мы не можем на 3-м году пользования подпиской вместо условных 2 тысяч заплатить только одну, а они могут вместо одних обещаний выполнить другие.

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Дмитрий Кузнецов
Автор

Тут я согласен, очень некрасиво получается. Пусть бы сделали меньше плюшек, но неизменных. Или подключать на выбор, но быть уверенным что твой выбор останется через год.

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Андрей Николаев

В том и дело, что это намеренный обман( Меньше плюшек они сделать не могут - никто не пойдет к ним. А они же хотят похвастать тем, что у них несколько млн подписчиков. Вот и обещают гору всего. А как только несколько миллионов получают, так все, извините, мы тут в минус работаем, нам не выгодно, так что цена будет выше, а мы, в свою очередь, часть обещаний не будем выполнять. Еще раз извините))

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DmitriyB

сейчас новых релизов будет меньше, что в кинопоиске, что в ямузыке

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Vlad Limbo

Если брать медийные темы у яндекса, то да, все осталось круто, а вот если брать помойку яндекс маркет(бывший "беру" и да, я по прежнему грущу, что сломали старый агрегатор объявлений яндекс.маркет), то это полное говно, в прочем как и "скидка" на такси и каршеринг, где прайс для обладателей подписки больше, чем для людей без нее. Если говорить о сбере, брал себе ее со скидкой на полгода, да и то тупо ради того, чтобы обслуживание карты сбера было "бесплатным", в плане доставки со сбермегамаркета и сбермаркета (какой же уебок занимается брендированием сбера), правда было очень удобно, а учитывая приемлемый прайс, с учетом бесплатной доставки получалось выгодно. Все остальные сервисы сбера не зошли абсолютно, то же самое окко тв с базовой подпиской унылое говно, где на каждом шагу предлагают либо купить фильм, либо расширить подписку, что явно не в пользу окко при сравнении с кинопоиском, музыку от сбера не тестил, но за счет времени на рынке не думаю, что она лучше, чем у яндекса.

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Илья Волочков

Доставку с маркета тоже урезали. Ранее с 300 руб. доставали бесплатно до квартиры. Сейчас от 1500 руб. В некоторых городах уже от 3к.

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Дмитрий Кузнецов
Автор

Да, это тоже грустненько.

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Grandzlo

А подписка была на год за 1690р

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Теоретический корабль

Не умеют гиганты просчитывать экономику дальше 1 месяца 🙄 понять и простить👀

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Алексей Баранцев

Единственное, из-за чего пользовался этой подпиской - доставка СберМаркет. Сейчас по телефону оформляю возврат за оплаченный год подписки.

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Дмитрий Кузнецов
Автор

Я еще со СберМегаМаркета пару раз заказывал, да симку халявную с 150 мин/мес маме отдал. Учитывая, что подписку взял за 990р на два года по акции – она вполне окупилась. Но продлевать похоже не буду.

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Надежда Сазонова

А как это сделать, не подскажете? А то мне совсем не повезло, только месяц назад оплатила сбер прайм + ☹️

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Илья Волочков

Эти подписки же бесплатно раздавали. На новый год только дарили всем желающим на пол года. Надо было в микрофон только орать что-то типа "Охохо" как Дед Мороз.

Странно. что их кто-то покупал.

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WAVEWITHME

Можно было не орать, а просто подуть в микрофон😂

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Текущий цвет

Мвахаха)) Сбер снова обманул клиентов?) Не может быть!))

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Alexey Therm

никогда такого не было и вот опять

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Дмитрий Звягин

Сбер в своем репертуаре.

Убирать то, что было включено по умолчанию в подписку и плевать на всё, что было во время оформления - не самое лучшее решение для рекламы подписки.

Наверное большинство откажется от этих подписок.

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Vitaly

Сбермаркет можно отправлять в утиль. Большинство платить за доставку 200р+ в новых экономических условиях не будет.

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Эксперт во всем

Всегда «пожалуйста» ******.

Видимо наконец-то узнали что такое юнит экономика, тк больше не будет таких халявных инвестиционных денег.

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Андрей Шапран - B2B продажи

Мне только только на ДР 3 месяца подписки подарили...
Как говорила моя учительница по биологии - "Я все понимаю, но я не понимаю!".

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Сергей Мазур

Старая схема, до сих пор работает))

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GOT Evr

Вернули бы еще товары по акциям, а то в каталогах магазинов цена и так высокая, но хотя бы по акции, а в приложении СМ по полной стоимости. Из распродажи, считай, ничего..

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Станислав Церех

Фигня. Подписку не продлеваю)

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Денис Колокольцев

можете еще про Х5 написать. уже три недели у этих мразей баллы не списываются, и в ЛК даже не начисляются. и неясно, когда это исправят, если вообще исправят. а ведь кто то покупал их подписки, наверняка...

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Илья Волочков

Подписку "Пакет" уже закрыли же. Остальное — не приятно, но не критично. Главное, скидки с картой в магазине работают.

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Вик Бой

знать не знал что у 5 ры были полписки, наебаллы видел что то типа бла бла не списываем, ну а сбер хер чего то там в замкадье вообще бесполезное создание от слова совсем

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Дмитрий Кузнецов
Автор

Не списываются и не отображаются в 5ке, в Перекрестке работает всё. Они же вроде объясняют это переносом платформы, я так понимаю из какого-то западного облака в отечественное. А по поводу Пакета приходило сообщение:

1. Подписка пока замораживается, деньги списывать не будут
2. Повышенные баллы не будут больше начисляться (только в Переке до конца апреля)
3. Бесплатные доставки оставят (по 5 шт/мес в каждой сети)
4. Партнерство с ivi прекращается, но прислали промик на 2 месяца

Подробности в письме https://x5paket.ru/docs/Vazhnoe_obnovlenie_ot_podpiski_Paket.pdf

https://x5paket.ru/docs/Vazhnoe_obnovlenie_ot_pod…
https://x5paket.ru/docs/Vazhnoe_obnovlenie_ot_podpiski_Paket.pdf
x5paket.ru
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Денис Колокольцев

у меня увы только пятерки(

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Дмитрий Кузнецов
Автор

Будем надеяться, что накопленные баллы не потеряют и не украдут. Зато через пару месяцев каааак привалит богатство!

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Андрей Ромашкин

у яндекса с плюсом тоже условия ухудшают, в выходные обнаружил что за такси балами нельзя стало оплатить.
точнее можно но не выгодно.
за эконом вообще нельзя уплатить
за комфорт. можно оплатить только разницу между экономом
вот с к+ можно оплатить полностью, толко вот к+ брать смысла нет ибо там 80% это либо киа к+ либо соната, которые по комфорту сзади сосут у октавии из категории комфорт.

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Дмитрий Щербак

СберМаркет довольно-таки удобный сервис, но в последние полгода появилось много неприятных нюансов как для пользователей, так и внутри процессов, которые происходят непосредственно перед оказанием услуг.

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СберМаркет

Дмитрий, здравствуйте!

Мы регулярно работаем над улучшением качества сервиса. Расскажите о проблемах подробнее, пожалуйста. Хотим разобраться, что пошло не так.

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Cat Hello

Им только дай повод....
Что и требовалось

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Маджид Гаджиев

Надеюсь не дойдёт до того, что сберовский банкомат отменит бесплатные доставки мне денюжек.

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Alexey Therm

отключил.

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cindy katss

ХОРОШО то как

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Инга Русланова

- обман! - кошмар! есть такое слово Маркетинг и привлечение клиентов баблом за счет конторы. почему-то акции и трата бабла на рекламу ни у кого не вызывает бурных реакций. а как этап халявы заканчивается, так "обман и кошмар") спасибо за халяву никто не говорит, но многие ее отмену считают прям предательством. странные люди

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Алексей Коротков

Продавали в подписке одно, а по факту каждый месяц урезают условиях. Кидалово.

Да, как бы деньги вернуть, так как покупал я не эти фантики, а реальные преимущества подписки(

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