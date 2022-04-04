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«Сбер» обновит условия подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+» с 11 апреля 2022 года, сообщила компания.

В частности, по новым условиям «СберМаркет» будет начислять до 5% по подписке «Прайм» и до 10% по «Прайм+» бонусами «Спасибо» в зависимости от суммы заказа. Бонусами можно расплачиваться на маркетплейсе и других сервисах экосистемы банка, а также у партнёров программы «СберСпасибо».

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Компания заменила бонусами бесплатную доставку в «СберМаркете», которая раньше была доступна подписчикам.

VADIM0305 @VADIM03051

1. Вводишь подписку СберПрайм с «навсегда» бесплатной доставкой продуктов

2. Ограничиваешь кол-во доставок до трех

3. Рекламируешь такую же подписку «+», где доставки безлимитные

4. Набираешь годовых подписок

5. Убираешь бесплатную доставку вообще Бизнес-план от @sberbank 🤡:1. Вводишь подписку СберПрайм с «навсегда» бесплатной доставкой продуктов2. Ограничиваешь кол-во доставок до трех3. Рекламируешь такую же подписку «+», где доставки безлимитные4. Набираешь годовых подписок5. Убираешь бесплатную доставку вообще

Кроме изменения бонусов для «СберМаркета», компания обновит с 11 апреля условия и для других сервисов экосистемы. Например, подписчики будут получать 10% бонусов «Спасибо» при оплате «СберКартой» метро, автобуса, троллейбуса, трамвая и аэроэкспресса и 5% бонусов в сервисах такси.