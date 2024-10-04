Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Крипто
Сервисы
Мнения
Маркетплейсы
Путешествия
Личный опыт
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» будет тестировать роверы в Новом Уренгое, чтобы проверить проходимость по снегу

Доставлять заказы они не будут, только кататься.

  • «Яндекс» тестирует технологические улучшения для роботов-доставщиков, рассчитанные на работу в зимних условиях, пишет «Коммерсантъ».
  • Цель испытаний — как «минимум вдвое» уменьшить число застреваний в снегу и ситуаций, когда роверу нужна помощь оператора. Точное количество таких индицентов в компании не раскрыли, но заявили, что они «нерегулярные».
  • «Яндекс» протестирует как программные улучшения — например, алгоритм определения пробуксовки, так и улучшения для шин — разные варианты резины, рисунка протектора и другое. Тесты продлятся весь сезон, любые решения будут принимать по его окончании. Доставлять заказы роверы не будут.
  • Новый Уренгой выбрали из-за погодных условий — количества снежных дней в году, глубине снега, времени формирования снежного покрова и прочего.
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в 2019 году. Они работают в Москве, Иннополисе, а также в Мурино в Ленобласти. Кроме того, с лета 2023-го по лето 2024-го их тестировали на курорте Красная поляна.
  • Роверы компании оснащены камерами, лидарами, радарами и ультразвуковыми датчиками, которые позволяют видеть всё вокруг на расстоянии до 100 м. Распознавать светофоры, дорожные знаки и другие объекты помогают нейросети.

#новости #яндексровер

55
15
15 комментариев
Илай

Да тут и без тестирования понятно что хер он проедет где-то кроме Москвы где тротуары пидарасят 24 на 7

7
Ответить
Mystery Di

не воняй, всему свое время

4
Ответить
Александр А.

Учитывая, что это Арктика и температура зимой через ноль не скачет - все это выглядит как очередное развлечение и пиар.

Как весь этот проект.

1
Ответить
Сергей Д.

катают они по снегу гораздо лучше чем кажется ...

Ответить
Mystery Di

да это же круто! круто!

1
Ответить
бонгакам

Наши СЛОНИКИ ^_^

1
Ответить
панкратович

Это они сильно замахнулись. Там мини танк нужен, что бы проехать

1
Ответить