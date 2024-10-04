«Яндекс» будет тестировать роверы в Новом Уренгое, чтобы проверить проходимость по снегу

Доставлять заказы они не будут, только кататься.«Яндекс» тестирует технологические улучшения для роботов-доставщиков, рассчитанные на работу в зимних условиях, пишет «Коммерсантъ».Цель испытаний — как «минимум вдвое» уменьшить число застреваний в снегу и ситуаций, когда роверу нужна помощь оператора. Точное количество таких индицентов в компании не раскрыли, но заявили, что они «нерегулярные».«Яндекс» протестирует как программные улучшения — например, алгоритм определения пробуксовки, так и улучшения для шин — разные варианты резины, рисунка протектора и другое. Тесты продлятся весь сезон, любые решения будут принимать по его окончании. Доставлять заказы роверы не будут.Новый Уренгой выбрали из-за погодных условий — количества снежных дней в году, глубине снега, времени формирования снежного покрова и прочего.Фото: ТАСС«Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в 2019 году. Они работают в Москве, Иннополисе, а также в Мурино в Ленобласти. Кроме того, с лета 2023-го по лето 2024-го их тестировали на курорте Красная поляна.Роверы компании оснащены камерами, лидарами, радарами и ультразвуковыми датчиками, которые позволяют видеть всё вокруг на расстоянии до 100 м. Распознавать светофоры, дорожные знаки и другие объекты помогают нейросети.#новости #яндексровер
Да тут и без тестирования понятно что хер он проедет где-то кроме Москвы где тротуары пидарасят 24 на 7
не воняй, всему свое время
Учитывая, что это Арктика и температура зимой через ноль не скачет - все это выглядит как очередное развлечение и пиар.
Как весь этот проект.
катают они по снегу гораздо лучше чем кажется ...
да это же круто! круто!
Наши СЛОНИКИ ^_^
Это они сильно замахнулись. Там мини танк нужен, что бы проехать