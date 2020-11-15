5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков

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Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.

Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.

Как использовать индикаторы

Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.

С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.

На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.

Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.

Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).

Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.

#1. Скальпинг

Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.

Как торговать

А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.

Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.

Какие индикаторы использовать

Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:

SMA;

MACD;

Parabolic SAR;

RSI;

Volume.

Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.

Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.

#2. Торговля по тренду

Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Как понять, что тренд восходящий

Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.

Как торговать

Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.

Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).

При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.

Какие индикаторы использовать

Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:

MA (SMA, EMA и т.д.);

Stochastic RSI;

MACD.

#3. Пробой уровня сопротивления

Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.

Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.

Как определить, что тренд может измениться?

При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.

Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.

Как торговать

Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.

Какие индикаторы использовать

И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:

MA (SMA, EMA и др.);

RSI;

Parabolic SAR;

Volume.

#4. Стратегия на MACD

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.

Как торговать

Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.

Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.

Какие индикаторы использовать

Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:

MA (входит в состав MACD);

MACD.

#5. Криптоарбитраж

Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.

Виды криптовалютного арбитража

Существует два основных вида криптоарбитража:

Межбиржевой;

Внутрибиржевой.

Межбиржевой арбитраж работает так:

Покупаете криптовалюту на первой площадке по более низкой цене.

Переводите монеты на вторую криптобиржу.

Продаете по более высокой цене.

При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.

Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:

Обмен BTC на ETH;

Покупка LTC за ETH;

Продажа LTC за BTC.

Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.

Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.

Заключение

Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.

Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.

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TG аналитика: Top Traders