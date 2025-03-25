Индия обязала Samsung выплатить свыше $600 млн за уклонение от пошлин при ввозе телеком-оборудования

Чистая прибыль компании в стране за 2024 год составила $955 млн.Это одно из крупнейших требований о выплате налогов и штрафов стране за последние годы. Компания может оспорить решение в налоговом трибунале или суде, пишет Reuters.По данным издания, в 2023 году Samsung получила предупреждение за занижение пошлин на компоненты мобильных вышек. Она импортировала и поставляла их Reliance Jio — телекоммуникационной компании миллиардера Мукеша Амбани.В январе 2024 года таможенные органы Индии заявили, что Samsung «намеренно предоставила ложные документы» для обхода пошлин в 10-20%.Суд обязал компанию выплатить $520 млн, из которых половина — неуплаченные налоги, а вторая половина — штраф в 100% от этой суммы. Ещё $81 млн должны выплатить семь топ-менеджеров индийского подразделения Samsung.В Индии с 2021 года расследуют возможное уклонение Samsung от уплаты пошлин. Налоговые органы считают, что компания ввезла из Кореи и Вьетнама модули Remote Radio Head на $784 млн без необходимых платежей. По мнению властей, устройства передают сигналы и облагаются пошлиной. Но Samsung с этим не согласна, отмечает Reuters.#новости