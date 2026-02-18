Популярное
VK подтвердила закрытие мессенджера «ТамТам» — он работал с 2017 года

А отключат его с 27 февраля 2026-го.

Источник скриншота: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fhranidengi%2F9323&postId=2744231" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Храни Деньги!</a>»
Источник скриншота: «Храни Деньги!»
  • Пользователи «ТамТам» получили рассылку о закрытии ещё 12 февраля. В VK рассказали vc.ru, что холдинг сосредоточится на развитии более перспективных сервисов. К нему подключат и действующую продуктовую команду «ТамТам».
  • Mail.Ru Group (теперь VK) запустила «ТамТам» в 2017 году на базе «ОК Сообщений» — сервиса в «Одноклассниках». Его продвижение через деловые газеты весной 2018 года совпало с рассмотрением иска Роскомнадзора (РКН) о блокировке Telegram. Тогда же авторы крупных Telegram-каналов пожаловались на фейки своих страниц в мессенджере.
  • В 2022 году Минцифры включило «ТамТам» в список российских сервисов, которыми можно заменить зарубежные приложения на фоне запретов и санкций. В марте 2025 года VK также выпустила бета-версию «аналога WeChat» — Max.
  • В июне того же года Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. В июле правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа» — «дочка» VK.
  • В августе РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». Пользователи подали иск к РКН и Минцифры, но суд прекратил производство, так как заявитель «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов».
  • В начале февраля 2026 года российские пользователи Telegram стали жаловаться на проблемы в работе сервиса. Источники РБК сообщили, что власти решили его замедлять. После этого РКН заявил, что мессенджер не соблюдает законы, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.
  • 17 февраля канал Baza со ссылкой на источники в «нескольких ведомствах» написал, что с 1 апреля Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram «по аналогии с Instagram* и Facebook*». Регулятор сказал только, что ему «нечего добавить к ранее опубликованной информации».
Евгения Евсеева
Телеграм
Глава Минцифры: Роскомнадзор решил замедлить сервисы Telegram из-за постоянных нарушений закона

Мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление «противоправных материалов».

Источник: ТАСС

*WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

