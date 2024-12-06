ГТЛК допустила снижение авиаперевозок в 2025 году — имеющиеся самолёты загружены, а новые ещё нужно найти

И возможности «существенно» расширить парк в течение года не предвидится.Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) ждёт, что за 2025 год российские авиакомпании перевезут 109,5 млн человек — на 2,3% меньше, чем в 2024 году, следует из обзора, с которым ознакомились «Ведомости».В июне группа «Аэрофлот» подсчитывала, что в 2024-2025 годах недополучит около 5 млн пассажиров. Причина — задержка в поставках российских среднемагистральных SSJ-New и МС-21.Первые собирались предоставить ещё в 2023 году, а вторые — в конце 2024-го. Но сроки перенесли на 2026 год, сославшись на технические сложности, а также потребность в «полноценных испытаниях». Тогда в отрасли предупредили: перенос может привести к «перегрузке мощностей по техобслуживанию» уже имеющихся самолётов.В Межотраслевом аналитическом центре отмечают, что более 93% перевозок российские авиакомпании выполняют на иностранных судах, а обслуживать их трудно из-за санкций. Россия могла бы брать самолёты у третьих стран в «мокрый» лизинг — вместе с экипажем, — но собеседник «Ведомостей» сомневается, что те согласятся. И дело не только в санкциях: из-за проблем у Boeing с нехваткой судов сталкиваются компании по всему миру.Источник фото: «Ведомости»В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.В мае Bloomberg сообщало, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».Евгения ЕвсееваТранспорт4ч«Аэрофлот» планирует купить самолёты грузовой «Волга-Днепр» для разбора на запчасти — «Ъ» Детали будут использовать для «Победы».#новости #самолёты
Нужен реестр самолётов
Как вообще можно найти самолёты, если нет реестра?
а новые ещё нужно найтиСтарые бы падать не начали, новые они ищут.
Ждите 2030-го, там сразу 40 000 самолётов появится.
Вадим, ты вернулся)
а новые ещё нужно найтиИщите в 2030/2036 годах.
Ничего страшного. Россияне расчехлят стратегический запас "ненужния" и пересядут на поезда
А их хватает?!