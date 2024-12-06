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Полина Лааксо
Транспорт

ГТЛК допустила снижение авиаперевозок в 2025 году — имеющиеся самолёты загружены, а новые ещё нужно найти

И возможности «существенно» расширить парк в течение года не предвидится.

  • Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) ждёт, что за 2025 год российские авиакомпании перевезут 109,5 млн человек — на 2,3% меньше, чем в 2024 году, следует из обзора, с которым ознакомились «Ведомости».
  • В июне группа «Аэрофлот» подсчитывала, что в 2024-2025 годах недополучит около 5 млн пассажиров. Причина — задержка в поставках российских среднемагистральных SSJ-New и МС-21.
  • Первые собирались предоставить ещё в 2023 году, а вторые — в конце 2024-го. Но сроки перенесли на 2026 год, сославшись на технические сложности, а также потребность в «полноценных испытаниях». Тогда в отрасли предупредили: перенос может привести к «перегрузке мощностей по техобслуживанию» уже имеющихся самолётов.
  • В Межотраслевом аналитическом центре отмечают, что более 93% перевозок российские авиакомпании выполняют на иностранных судах, а обслуживать их трудно из-за санкций. Россия могла бы брать самолёты у третьих стран в «мокрый» лизинг — вместе с экипажем, — но собеседник «Ведомостей» сомневается, что те согласятся. И дело не только в санкциях: из-за проблем у Boeing с нехваткой судов сталкиваются компании по всему миру.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
  • В мае Bloomberg сообщало, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
  • В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».
Евгения Евсеева
Транспорт
«Аэрофлот» планирует купить самолёты грузовой «Волга-Днепр» для разбора на запчасти — «Ъ»

Детали будут использовать для «Победы».

Источник: Russianplanes.net

#новости #самолёты

33
15 комментариев
Леонид Гнездилов

Нужен реестр самолётов

7
2
Ответить
ChBRR

Как вообще можно найти самолёты, если нет реестра?

3
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Вадим Д.

а новые ещё нужно найтиСтарые бы падать не начали, новые они ищут.
Ждите 2030-го, там сразу 40 000 самолётов появится.

9
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I Feel You

Вадим, ты вернулся)

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Владимир Егоров

а новые ещё нужно найтиИщите в 2030/2036 годах.

5
1
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Будущее вчера

Ничего страшного. Россияне расчехлят стратегический запас "ненужния" и пересядут на поезда

5
Ответить
Yulay Mambetov

А их хватает?!

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