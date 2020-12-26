Обзор главных событий.

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«Сбер»

Банк оказался оказался главным действующим лицом в российском ИТ в 2020 году: поглощения, «разводы», превращение в «Сбер» и амбиции потеснить «Яндекс».

Ребрендинг и трансформация в ИТ-компанию с экосистемой небанковских продуктов

«Сбербанк» строит экосистему с 2017 года через поглощения небанковских компаний и партнерства с крупнейшими ИТ-корпорациями в России.

В сентябре 2020 года «Сбербанк» провёл ребрендинг и официально стал «Сбером». Название и логотип объединят продукты собственной экосистемы, которую составляют десятки сервисов. Среди них как собственные продукты «Сбера», так и те, что входят в совместное предприятие с Mail.ru Group: Delivery Club и «Ситимобил».

Для быстрого расширения «Сбер» весь 2020-й покупал другие компании. Частью экосистемы стали:

«Самокат» (через СП с Mail.ru Group).

«Кухня на районе» (через СП с Mail.ru Group). «Это экзит, а не инвестиции», — охарактеризовал сделку основатель Bright Kitchen Михаил Рейдер.



«Еаптека».



«2ГИС».



В части предыдущих сделок «Сбер» довёл долю до контрольной или выкупил 100%. Теперь банк владеет:

Rambler&Co.

Okko.

«Яндекс.Деньгами», или «ЮMoney». По словам директора по маркетингу компании Романа Степанова, «Ю — это английское you — вы».

Среди технологических достижений «Сбера» — тестирование беспилотников в Москве через подразделение SberAutoTech и выход на рынок «умных» домов.

Подразделение SberDevices представило виртуальный ассистент «Салют», ТВ-приставку SberBox и «умный» дисплей SberPortal. За их разработку отвечает Константин Круглов, в прошлом ответственный за «умную» колонку «Яндекс.Станция»

Сейчас экосистема компании приносит менее 1% выручки, привёл статистику Герман Греф. «Сбер» рассчитывает увеличить долю небанковских сервисов до 5% к 2023 году, а к 2030-му — до 20–30%.

Попытки войти на рынок электронной торговли — пока неудачные

В 2020 году множество новостей «Сбера» были связаны с электронной коммерцией. У «Сбера» уже были три попытки построить бизнес в электронной коммерции, все они не увенчались успехом, заявил первый зампред банка Лев Хасис.

Партнёрство «Сбербанка» и «Яндекса» не задалось: они разделили совместный «Яндекс.Маркет» с маркетплейсами «Беру» и Bringly.

Летом источники Reuters рассказали о переговорах Ozon и «Сбера» о покупке доли в маркетплейсе, но осенью ритейлер предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком из-за разрыва соглашения о намерениях. Компании уладили спор — Ozon провёл IPO, заплатил 1 млрд рублей компенсации «Сберу», но не признал вину. В ноябре источники The Bell сообщили о переговорах «М.Видео» и «Сбера» о совместном развитии маркетплейса goods.ru. Но один из источников объяснил, что маркетплейс слишком связан с «М.Видео» и отдельная покупка проекта может быть бессмысленной — нужно покупать всю группу компаний.

В декабре «Сбер» нашёл партнера: банк договорился с владельцем «Ситилинка» — одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов Merlion, которому также принадлежат «Позитроника», iRu.

Также «Сбер» выделил электронную торговлю в отдельное направление. Туда уже вошли «СберЛогистика» и «СберМаркет», который банк выкупит у Mail.ru Group.

«Сбер» планирует к 2023 году войти в тройку лидеров на российском ecommerce-рынке — и в 2021 году запустит «суперприложение» и собственный маркетплейс, заметил Лев Хасис в ноябре. По его словам, направление должно стать флагманским бизнесом группы компаний.

Поглощение Rambler ради Okko

В октябре «Сбер» выкупил оставшиеся 45% Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. Также «Сбербанку» достался кинотеатр «Художественный» — он консолидирован на балансе Rambler Group.

Отношения с Rambler банк строил с 2019 года — тогда банк купил 46,5% компании, источники РБК и «Коммерсанта» оценивали сделку в 9–11 млрд рублей. В июле 2020 года «Сбер» увеличил долю до 55% и инвестировал ещё 2 млрд рублей.

В ноябре источники Forbes рассказали, что «Сбер» купил Rambler Group только ради онлайн-кинотеатра Okko. Это единственный сервис в группе, который можно «хорошо монетизировать», но Мамут не хотел продавать его отдельно.

Вместе с Okko «Сбер» получит холдинг Rambler&Co, в которую входят более 30 медиа и сервисов: «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal, сервис «Рамблер/Касса», поисковик и медиапроект Rambler. Однако другие активы «Сберу» не нужны, заявил Forbes источник близкий к Okko.

Тем не менее стороны не могут закрыть сделку по закону «О СМИ»: иностранцам нельзя владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ, тогда как в акционерном капитале «Сбера» 43,5% принадлежит нерезидентам России.

Поэтому «Сбер» попросил администрацию президента оценить возможные модели покупки Rambler Group и принадлежащих ей СМИ, писал РБК.

«Яндекс»

Среди главных событий ИТ-компании — запуск двух супераппов, «развод» со «Сбером» и возвращение «Маркета», а также интерес к финтеху. Компания лишилась «Яндекс.Денег» и пыталась купить «Тинькофф», а в 2021 году планирует выпустить свои кредитные карты.

Компания будет самостоятельно развивать финтех и электронную торговлю

В июне «Яндекс» и «Сбербанк» официально разделили совместные активы из-за нарастающей конкуренции между экосистемами компаний. Источники The Bell сообщали о «непорядочном отношении» к партнерству со стороны «Сбера», который начал развивать свою экосистему сервисов вместе с Mail.ru Group, главным конкурентом «Яндекса».

«Яндекс» выкупил 45% долю «Сбербанка» в совместном предприятии «Яндекс.Маркет», вернул себе контроль над сервисом «Яндекс.Маркет» и получил маркетплейс «Беру».

Осенью «Беру» стал частью общего сервиса «Маркета», который постепенно интегрируется в другие сервисы «Яндекса», например «Яндекс.Такси», «Лавку» и «Дзен».

«Сбер» выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей, а затем провёл его ребрендинг на «ЮMoney».

«Яндекс» получил возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг — это было запрещено из-за соглашения о неконкуренции, заключенного в 2012 году при сделке со «Сбером».

Неудачная сделка с «Тинькофф»

В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили о предварительной договоренности продать финтех-компанию «Яндексу» за $5,48 млрд — крупнейшей сделке на российском финансовом рынке за последнее время.

Сделка позволила бы ИТ-компании быстро стать сильным игроком на рынке финансовых услуг, а банку нарастить пользовательскую базу. Капитализация объединенной компании могла составить $30 млрд.

Но спустя 24 дня стороны объявили о прекращении переговоров: официально «Яндекс» не смог договориться об окончательных условиях покупки, но причины развала сделки стороны публично не раскрывали. Обе компании в письмах сотрудникам объяснили отмену поведением партнёров:

Олег Тиньков написал, что сам остановил сделку, так как рассчитывал на выгодное для всех партнёрство, а «”Яндекс” просто хотел купить “Тинькофф”».

Исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил, что компания была заинтересована в сделке и шла навстречу в переговорах, но Тиньков выдвигал всё новые требования пока вовсе не отказался от неё.

Попытки выйти на финансовый рынок «Яндекс» не оставил: компания определяется со стратегией развития направления, но это «точно будет полноценный онлайн-сервис», отмечал Худавердян в разговоре с РБК.

Первые «условные» кредитные карты компания покажет через год. «Сейчас очевидно, что нам нужна банковская лицензия», — отметил глава «Яндекса».

В декабре источники Reuters рассказали, что Центробанк предлагал «Яндексу» купить «Открытие», но получил отказ. Компания ответила, что не вела переговоров с ЦБ.

Отказ в покупке «Везёт»

В июне 2020 года ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке одного из крупнейших конкурентов — группы «Везёт», а также сервиса грузоперевозок «Везёт Добро». По оценке антимонопольной службы, совокупная доля «Такси» и «Везёт» составила бы:

70% в России.

Свыше 80% в границах 19 субъектов страны.



Больше 50% в границах 32 субъектов.



Изначально о сделке «Везёт» и «Такси» объявили в июле 2019 года, «Яндекс» несколько раз подавал и отзывал ходатайство в ФАС, последний раз в марте 2020 года. Также «Такси» попросило ФАС изменить методику оценки рынка для сделки с «Везёт»: компания считала, что методика регулятора устарела.

После отказа ФАС гендиректор группы «Везёт» Андрей Лукашевич заявил, что ФАС неверно посчитала долю рынка: 10 независимых исследований показали, что общая доля рынка объединенной компании не превысит 50%.

Супераппы: «Яндекс Go» и «Карты»

В августе «Яндекс» запустил «суперприложение» на базе «Такси», добавив в него «Драйв» и расписание автобусов. Оно называется «Яндекс Go» и объединяет «Еду», «Лавку», «Драйв», курьерскую доставку и расписание транспорта.

В декабрьском обновлении «Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора». Так пользователям не придется переключаться между двумя приложениями для построения маршрутов, объясняет руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук.

Пока «Яндекс» не планирует закрывать отдельное приложение «Навигатор». Сервисом ежемесячно пользуются 27 млн человек, аудитория приложения и веб-версии «Карт» — 50 млн пользователей.

Также в «Карты» добавили «Заправки». В феврале появилось отслеживание общественного транспорта — отдельное приложение «Яндекс.Транспорт» закрылось.

В будущем «Карты» превратятся в полноценное «суперприложение»: появятся «Музыка», «Метро», «Электрички», голосовой помощник «Алиса». Ещё может появиться оплата штрафов и парковок.

Перегруппировка активов

За 2020 год «Яндекс» перераспределил несколько подразделений:

Беспилотные автомобили выделили в отдельную компанию Yandex SDG, доля «Яндекса» в ней составит 73%, Uber — 19%, остальное — мотивационная программа сотрудникам. Отдельное направление позволит Yandex SDG привлекать дополнительные инвестиции, в том числе сторонние.

«Яндекс.Драйв» вошёл в состав «Яндекс.Такси», куда также входит фудтех-направление с «Лавкой» и «Едой».

Облачная платформа Yandex.Cloud вышла из экспериментального направления и стала отдельным бизнес-юнитом.

Маркетплейс «Беру» и сервис сравнения цен «Яндекс.Маркет» стал единым сервисом для онлайн-покупок под названием «Яндекс.Маркет».

Также «Яндекс» отказался от планов на IPO «Такси» и «Маркета» — в первом случае выход на биржу был заморожен в том числе из-за пандемии. Во втором — «Маркет» вернулся под управление «Яндекса» и потребности во внешнем финансировании подразделения нет.

Какие сервисы запущены или закрыты

Среди запущенных в 2020 году продуктов «Яндекса»:

Сервис с услугами для предпринимателей «Яндекс.Бизнес» — с онлайн-записью клиентов и автоматической настройкой рекламы в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене» и более 40 тысячах сайтов рекламной сети.

«Яндекс.Мессенджер», интегрированный в другие сервисы «Яндекса».



Единая платформа для самозанятых «Яндекс.Про».



«Яндекс.Телемост» — сервис видеоконференций, который входит в набор сервисов для работы «Почта 360». У «Телемоста» нет отдельного приложения, он интегрирован в «Диск» и другие приложения, поэтому первое время после запуска его нельзя было удалить, что вызвало критику со стороны пользователей.

Сервис «Яндекс.Объявления» от подразделения сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»). Он будет конкурировать с Avito и «Юлой».



Медиа «Яндекс.Плюс» под названием «ПлюсМинус».



«Умная» колонка «Яндекс.Станция Макс».

На vc.ru

Несколько проектов закрылись:

Сервис оценки кредитоспособности пользователей — по мнению экспертов, из-за возможных правовых и репутационных рисков.

Соцсеть «Аура» через полтора года после запуска. Последние полгода проект развивался как самостоятельный сервис вне «Яндекса».

Магазин Android-приложений Store, рейтинг сторонних сайтов «Яндекс.Радар» и агрегатор контента «Зеркало» — они были признаны неприоритетными из-за пандемии Covid-19. Команды перейдут на «более перспективные проекты».

Mail.ru Group

Акцент на образовании, рост игр и развитие супераппа «ВКонтакте».

7,3 млрд рублей на EdTech-проекты с планом превратить их в «единорогов»

Из-за пандемии структура выручки интернет-компаний изменилась — если рекламный рынок снижался, то росли другие направления. У Mail.ru Group — образовательные и игровые сервисы.

По итогам года Mail.ru Group планирует получить 5 млрд выручки от онлайн-образования: в третьем квартале совокупная выручка только Skillbox и GeekBrains составила 1,6 млрд рублей. Она выросла на 35% по сравнению со вторым кварталом.

В 2020-м Mail.ru Group активно наращивала инвестиции в образовательные проекты. К концу года у неё есть доли:

В сервисе «Учи.ру» — Mail.ru Group купила 25% за 3,75 млрд рублей.

Образовательной платформе Skillbox — компания увеличила долю до 70%.

Сервисе SkillFactory — получила долю в 18,31%.

В Geekbrains контрольную долю Mail.ru Group получила в 2016 году.

В 2019-м инвестировала в разработчика обучающих курсов по программированию для детей «Алгоритмика».

Сервисе для подготовки к ЕГЭ «Тетрика» — Mail.Ru Group выкупила 45%.

В декабре гендиректор Mail.ru Group раскрыл сумму инвестиций в образовательные стартапы с 2016 года — более $100 млн. Компания намерена сделать из EdTech-проектов «единорогов», которые проведут IPO на международных рынках.

В 2021 году компания планирует совместно с «Ростелекомом» запустить видеосервис «Сферум» — аналог Zoom для обучения и общения школьников. Сервис будет доступен интегрирован в платформу «Моя школа» от Минпросвещения, он построен на базе технологий «ВКонтакте».

Второй школьный проект Mail.ru Group, запланированный на 2021 год, — российский аналог TikTok для школьников с образовательным контентом. О разработке сервиса рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

My.Games растёт и может провести IPO в 2021 году

Второе важное направление Mail.ru Group, которое помогло компенсировать падение выручки рекламного бизнеса, — игры. Игровой бренд My.Games объединяет игровые проекты холдинга: 13 внутренний студий разработки для ПК, консолей и смартфонов. В портфолио более 150 игр. Также компания развивает собственные медиа, игровой магазин, киберспортивные сервисы.

В 2019 году выручка My.Games составила 31,3 млрд рублей, компания стала третьей по доходам разработчиком мобильных игр в Европе в 2019 году.

Во втором квартале 2020 года выручка My.Games выросла в полтора раза и превысила 11 млрд рублей, 75% выручки направления приносят мобильные игры. Около 74% принесли зарубежные рынки, всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей.

«Ведомости»

В 2021 году, по информации The Bell, компания планирует провести IPO на американской бирже, Mail.ru Group рассчитывает на оценку в $2,5–3 млрд. Игровое направление — это возможность для холдинга выйти на международный рынок, так как остальные сервисы «очень локальные», заявляют источники The Bell.

Куратор игрового направления Mail.ru Group Владимир Никольский в разговоре с «Ведомостями» также заявил, что бизнес My.Games выгоднее развивать за рубежом, так как российский рынок игр составляет 1,5–2% от международного.

Продажа Maps.me

В ноябре Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.Me за 1,5 млрд рублей — покупателем стала Daegu Limited, которая входит в финтех-стартап Parity.com Group.

Компания объяснила продажу сервиса развитием основных активов, тогда как направление международного туризма — непрофильное, а продукт активно не использовался в экосистеме Mail.ru Group. У совместного предприятия «Сбера» и Mail.ru Group есть доля в «2ГИС», который партнеры планируют использовать в проектах.

В декабре Daegu Limited выпустила первое обновление Maps.me: изменился источник карт, «сломался» поиск, исчез офлайн-доступ и появилась функция кошелька с кэшбеком. Пользователи негативно отреагировали на изменения и начали искать альтернативы.

«Суперприложение» «ВКонтакте» растёт: появились «Клипы», «Маркет» и другие сервисы

Развитие «ВКонтакте» — одно из ключевых направлений Mail.ru Group, на базе соцсети холдинг строит полноценную экосистему сервисов. В 2020 году во «ВКонтакте» прошло 220 крупных обновлений, среди которых:

VK Connect — единая учетная запись для сервисов Mail.ru Group.

VK Combo — подписка на музыку и скидки в сервисах соцсети и партнеров, которая объединила Combo и Boom от Mail.ru Group.

VK Donut — платформа для регулярных пожертвований авторам и сообществам.

«Клипы» — сервис коротких вертикальных видео, в развитие которого компания инвестирует 1 млрд рублей.

Групповые видеозвонки с AR-фонами.

Маркетплейс с товарами от сообществ, пользователей и AliExpress.

Конструктор сайтов для бизнеса на базе информации из сообществ

Раздел «Объявления» — единый каталог объявлений соцсети и «Юлы».

Раздел «Работа» на базе сервиса Worki (принадлежит Mail.ru Group).



Нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях.



Забастовки курьеров Delivery Club

В 2020 году курьеры дважды выступали в защиту своих прав.

В июле у штаб-квартиры Mail.ru Group состоялась забастовка курьеров, которым несколько месяцев не платила компания «Амароли», один из партнёров Delivery Club. Также курьеры обвинили в отсутствии отпусков, штрафах и насильном переводе на самозанятость.

Холдинг обещал погасить долги перед курьерами, разорвать договор с партнёром, подать на него в суд, а также изменить систему контроля подрядчиков. Ещё до начала акции курьеров, большинство доставщиков получили выплаты.

Сотрудница Delivery Club разговаривает с бастующими курьерами

В октябре курьеры снова вышли к офису Mail.ru Group с требованием отменить систему штрафов и заключить постоянные трудовые договоры. По их словам, они получали периодические штрафы, например, если отказывались от заказа не из зоны доставки.