Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Передача данных машин департаменту транспорта ставит под угрозу безопасность перевозок и не связана с пандемией, заявили в компании.
Сервис личных водителей Wheely отказался возобновить перевозки после снятия ограничений на работу такси премиум-сегмента в Москве, передаёт «Медиазона». Требования, предъявленные столичными властями к такси, компания считает избыточными.
Wheely не может выполнить одно из условий возвращения к работе — передачу данных в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта Москвы. Об этом 8 мая 2020 года глава компании Антон Чиркунов рассказал в обращении к клиентам.
Какие именно данные должны передавать сервисы, должен определить дептранс. По данным Wheely, сейчас ведомство настаивает на передаче геолокации всех водителей в реальном времени — сервис намерен оспаривать это.
В ЕРНИС передаются данные скорой помощи, маниципального транспорта и других городских служб, а с 2017 года с телефонов водителей передаются и данные служб такси, отмечает Чиркунов. Речь идёт об информации об автомобиле (марка, модель, цвет, номер), водителе (ФИО, дата рождения, водительский стаж, телефон), статусе (машина с пассажиром или нет), а также геолокации каждой машины, пояснил глава сервиса.
Бывший вице-президент Wheely по коммуникациям Мария Глазкова рассказала изданию, что другие требования для начала работы сервис выполнил. О соблюдении санитарных норм Wheely отчитался в марте перед Роспотребназором. Также сервис запустил проверку пропусков перед заказом поездок через приложение.
Что касается передачи данных, Wheely ожидает нормативный акт от департамента транспорта с дальнейшими разъяснениями, отметила Глазкова. Сейчас сервис работает в режиме «Личный помощник» (доставка продуктов, заказов из ресторанов), уточняет «Коммерсантъ».
С 13 апреля 2020 года в Москве был наложен запрет на работу каршеринга, перевозку пассажиров по заказу и такси, за исключением перевозчиков с разрешением для работы в столице.
В результате премиум-класс такси и сервисы вроде Wheely не могли обслуживать пассажиров. Например, Gett возобновила работу по тарифу «Премиум» только когда поменяла цвет машин. 24 апреля столичные власти пообещали допустить сервисы к работе при соблюдении требований безопасности, а в начале мая власти продлили запрет только на каршеринг и такси без разрешений до 31 мая.
Они вроде как хотят собирать побольше данных, но на деле не могут, не умеют и не особо горят желанием разобраться:
- какие конкретно форматы данных им нужны,
- где это всё хранить и за чей счёт,
- кто конкретно по каким кейсам будет этим пользоваться,
- какую выгоду можно получить из данных.
Если часть из этих вопросов решат, дело дойдёт до практики - то они само-собой утекут и будут продаваться. При этом будут лежать мертвым грузом с точки зрения реального использования.
кто конкретно по каким кейсам будет этим пользоваться,
Ка минимум, Аналитический центр при правительстве юзает эти данные
И как именно?
Сомневаюсь. Вряд ли же есть какая-то умная система сопоставления таких данных, например для полиции.
Разве что какой-нибудь дохлый отчётик, по количеству вызовов скорых в разрезе района 😂
Всем по заслугам. Водителей блокируют за всё не разбираясь. Спасибо собянину) расставил точки над и и без разбора как и делают в вилли. Оставляли водителей без заработка за мелочи, ну теперь поймёте как это остаться без дохода.
Хороший был сервис. RIP
Давайте будем реалистами! Читаем справку: Компания основана в 2010 году Антоном Чиркуновым (сын бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова) https://www.kommersant.ru/doc/4094697
Если эти данные будут мешать запуску работы компании, то рано или поздно, она их предоставит. Это бизнес, ни чего личного. Если эти данные необязательны к предоставлению и запрет можно обойти , то это просто PR со стороны Wheely и не более.
Блоги компаний
Показать еще