Эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался.



При передаче геолокации должно использоваться шифрование данных. ЕРНИС сейчас шифрование не поддерживает, то есть геолокация от всех компаний передаётся в открытом виде. Злоумышленникам достаточно перехватить данные, чтобы получить информацию о местоположении каждой машины.



Цели сбора геолокации всех водителей неизвестны. Также неизвестно, как эта информация используется, и у кого есть к ней доступ. Прецедентов передачи такого количества данных нет — ни в других регионах России, ни в других мировых мегаполисах.

Требование передачи данных не связано с пандемией и введенными сейчас ограничениями — оно появилось ещё в 2017 году. Для нас это принципиальный вопрос, поэтому я хочу пояснить нашу позицию.

