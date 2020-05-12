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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Wheely отказался возобновить работу в Москве: сервис считает требования властей для снятия ограничений избыточными Материал редакции

Передача данных машин департаменту транспорта ставит под угрозу безопасность перевозок и не связана с пандемией, заявили в компании.

12 комментариев
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Сервис личных водителей Wheely отказался возобновить перевозки после снятия ограничений на работу такси премиум-сегмента в Москве, передаёт «Медиазона». Требования, предъявленные столичными властями к такси, компания считает избыточными.

Wheely не может выполнить одно из условий возвращения к работе — передачу данных в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта Москвы. Об этом 8 мая 2020 года глава компании Антон Чиркунов рассказал в обращении к клиентам.

Какие именно данные должны передавать сервисы, должен определить дептранс. По данным Wheely, сейчас ведомство настаивает на передаче геолокации всех водителей в реальном времени — сервис намерен оспаривать это.

В ЕРНИС передаются данные скорой помощи, маниципального транспорта и других городских служб, а с 2017 года с телефонов водителей передаются и данные служб такси, отмечает Чиркунов. Речь идёт об информации об автомобиле (марка, модель, цвет, номер), водителе (ФИО, дата рождения, водительский стаж, телефон), статусе (машина с пассажиром или нет), а также геолокации каждой машины, пояснил глава сервиса.

Эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался.

При передаче геолокации должно использоваться шифрование данных. ЕРНИС сейчас шифрование не поддерживает, то есть геолокация от всех компаний передаётся в открытом виде. Злоумышленникам достаточно перехватить данные, чтобы получить информацию о местоположении каждой машины.

Цели сбора геолокации всех водителей неизвестны. Также неизвестно, как эта информация используется, и у кого есть к ней доступ. Прецедентов передачи такого количества данных нет — ни в других регионах России, ни в других мировых мегаполисах.

Требование передачи данных не связано с пандемией и введенными сейчас ограничениями — оно появилось ещё в 2017 году. Для нас это принципиальный вопрос, поэтому я хочу пояснить нашу позицию.

Антон Чиркунов
из обращения на сайте Wheely

Бывший вице-президент Wheely по коммуникациям Мария Глазкова рассказала изданию, что другие требования для начала работы сервис выполнил. О соблюдении санитарных норм Wheely отчитался в марте перед Роспотребназором. Также сервис запустил проверку пропусков перед заказом поездок через приложение.

Что касается передачи данных, Wheely ожидает нормативный акт от департамента транспорта с дальнейшими разъяснениями, отметила Глазкова. Сейчас сервис работает в режиме «Личный помощник» (доставка продуктов, заказов из ресторанов), уточняет «Коммерсантъ».

С 13 апреля 2020 года в Москве был наложен запрет на работу каршеринга, перевозку пассажиров по заказу и такси, за исключением перевозчиков с разрешением для работы в столице.

В результате премиум-класс такси и сервисы вроде Wheely не могли обслуживать пассажиров. Например, Gett возобновила работу по тарифу «Премиум» только когда поменяла цвет машин. 24 апреля столичные власти пообещали допустить сервисы к работе при соблюдении требований безопасности, а в начале мая власти продлили запрет только на каршеринг и такси без разрешений до 31 мая.

#новость #wheely #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Eugene Smirnov

33

Антон крассавчик

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

14

Красавчик!

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Владислав Пучков

4

Ну как тут паранойя не будет развиваться?! )

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Вилен Базиян

3

Красавцы

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Эмилия Теплова

0

Они вроде как хотят собирать побольше данных, но на деле не могут, не умеют и не особо горят желанием разобраться:
- какие конкретно форматы данных им нужны, 
- где это всё хранить и за чей счёт,
- кто конкретно по каким кейсам будет этим пользоваться,
- какую выгоду можно получить из данных.

Если часть из этих вопросов решат, дело дойдёт  до практики - то они само-собой утекут и будут продаваться. При этом будут лежать мертвым грузом с точки зрения реального использования.

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Виталий Журавлев

Эмилия
1

кто конкретно по каким кейсам будет этим пользоваться,

Ка минимум, Аналитический центр при правительстве юзает эти данные

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Эмилия Теплова

Виталий
0

И как именно?
Сомневаюсь. Вряд ли же есть какая-то умная система сопоставления таких данных, например для полиции.
Разве что какой-нибудь дохлый отчётик, по количеству вызовов скорых в разрезе района 😂

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Сергей Московский

1

Всем по заслугам. Водителей блокируют за всё не разбираясь. Спасибо собянину) расставил точки над и и без разбора как и делают в вилли. Оставляли водителей без заработка за  мелочи, ну теперь поймёте как это остаться без дохода. 

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Nikolay Kapustin

–3

Хороший был сервис. RIP

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Евгений Колпаков

Nikolay
1

А будет еще лучше в дальнейшем :) Лучи любви для Wheely!

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Nikita Voronin

0

4 абзац: "маниципального транспорта" - исправьте.

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Сергей А

0

Давайте будем реалистами!  Читаем справку: Компания основана в 2010 году Антоном Чиркуновым (сын бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова) https://www.kommersant.ru/doc/4094697 
Если эти данные будут мешать запуску работы компании, то рано или поздно, она их предоставит. Это бизнес, ни чего личного. Если эти данные необязательны к предоставлению и запрет можно обойти , то это просто PR со стороны Wheely и не более. 

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