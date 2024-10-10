Роскомнадзор опроверг наличие оснований для разблокировки Discord в России

О них говорил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.«Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории России. Оснований для разблокировки нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим ресурсам не публиковать недостоверную информацию», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).9 октября 2024 года Хинштейн писал, что ограничения могут снять, если Discord выполнит требования законодательства страны — в частности, удалит противоправные материалы, а также обеспечит авторизацию пользователей.Ряд СМИ растиражировал его слова под заголовками вроде «В Госдуме назвали условия для разблокировки Discord». Telegram-каналы писали, что «в Госдуме обещают разблокировать Discord». При этом блокировку осуществляет РКН, а не депутаты.Источник фото: TechCrunchВ марте 2024 года мессенджер Discord включили в российский реестр соцсетей — его участники обязаны соблюдать закон о «самоконтроле» и самостоятельно определять и блокировать «противоправный контент».27 сентября «Ъ» сообщил, что с 20 сентября РКН вынес «пять решений о нарушении законодательства», которые могут послужить основанием для блокировки сервиса в России. Позже Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей.1 октября РКН рассказал, что потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов, но часть контента оставалась доступной. 8 октября регулятор объявил о блокировке платформы в стране. 9 октября примеру последовала Турция. #новости #discord
печально, интересно что следующее заблокируют
Да похеру. Кому надо знают как это обойти. Печально только то, что наши бабки они тратят на эту херню, а не на дороги, парки , заводы.
Да он нам и не нужон, дискорд ваш
VC/Sports.ru
Очевидно же, пинтерест.
Предлагаю устроить бой в стиле ММА между Хинштейном и Липовым. Или даже в стиле рестлинга, чтоб после того, как Хинштейн с Липовым будут друг друга пиздить стульями, на ринг внезапно залетел Горелкин и начал хуярить обоих большой резиновой палкой с надписью "цензура".
И чтоб всё это транслировалось в замедляющемся Ютубе и в Дискорде (но только через VPN).
Надоели уже все эти блокировки. Когда уже все наладится и можно будет спокойно наслаждаться просторами интернета?