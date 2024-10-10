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Полина Лааксо
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Роскомнадзор опроверг наличие оснований для разблокировки Discord в России

О них говорил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

  • «Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории России. Оснований для разблокировки нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим ресурсам не публиковать недостоверную информацию», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
  • 9 октября 2024 года Хинштейн писал, что ограничения могут снять, если Discord выполнит требования законодательства страны — в частности, удалит противоправные материалы, а также обеспечит авторизацию пользователей.
  • Ряд СМИ растиражировал его слова под заголовками вроде «В Госдуме назвали условия для разблокировки Discord». Telegram-каналы писали, что «в Госдуме обещают разблокировать Discord». При этом блокировку осуществляет РКН, а не депутаты.
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • В марте 2024 года мессенджер Discord включили в российский реестр соцсетей — его участники обязаны соблюдать закон о «самоконтроле» и самостоятельно определять и блокировать «противоправный контент».
  • 27 сентября «Ъ» сообщил, что с 20 сентября РКН вынес «пять решений о нарушении законодательства», которые могут послужить основанием для блокировки сервиса в России. Позже Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей.
  • 1 октября РКН рассказал, что потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов, но часть контента оставалась доступной. 8 октября регулятор объявил о блокировке платформы в стране. 9 октября примеру последовала Турция.

#новости #discord

44
69
69 комментариев
flash

печально, интересно что следующее заблокируют

3
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Алекс Чу

Да похеру. Кому надо знают как это обойти. Печально только то, что наши бабки они тратят на эту херню, а не на дороги, парки , заводы.

9
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Герман шикисаев

Да он нам и не нужон, дискорд ваш

2
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Севернее Северной Кореи

VC/Sports.ru

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Таир Бакиев

Очевидно же, пинтерест.

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Слегка Придурковатый

Предлагаю устроить бой в стиле ММА между Хинштейном и Липовым. Или даже в стиле рестлинга, чтоб после того, как Хинштейн с Липовым будут друг друга пиздить стульями, на ринг внезапно залетел Горелкин и начал хуярить обоих большой резиновой палкой с надписью "цензура".

И чтоб всё это транслировалось в замедляющемся Ютубе и в Дискорде (но только через VPN).

3
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Артем Дедулин

Надоели уже все эти блокировки. Когда уже все наладится и можно будет спокойно наслаждаться просторами интернета?

1
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