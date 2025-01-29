OpenAI обвинила китайские компании в попытках использовать наработки США для своих ИИ-моделей — Reuters

Компания примет контрмеры для защиты собственных технологий.OpenAI сообщила о планах работать с правительством США после того, как Белый дом заявил, что изучает возможные риски для национальной безопасности, связанные с китайской DeepSeek, пишет Reuters.Глава отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвид Сакс в интервью Fox News рассказал о методе «дистилляции», когда одна модель учится на основе другой. И китайские компании, «возможно», могли воспользоваться им, предположил он.Китайский DeepSeek основан в 2023 году, он разрабатывает ИИ-модели с открытым кодом. В 2024-м стартап выпустил превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, модель решает задачи по программированию, математике и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.Разработка наделала шума. По данным App Figures, к 25 января приложение DeepSeek скачали 1,6 млн раз. Компания приостановила регистрацию пользователей из-за кибератаки.Акции ИТ-компаний вроде Nvidia и AMD стали падать на фоне опасений, что спрос на чипы упадёт из-за более эффективного подхода DeepSeek к обучению и запуску моделей. Правда, есть и другое мнение: паника на рынке «раздута».28 января 2025 года, после попадания на первое место в американском App Store, приложение «DeepSeek — ИИ ассистент» возглавило топ в России. В российском Google Play приложение находится на седьмом месте среди бесплатных сервисов.#новости #openai #deepseek
И никто не обвинил OpenAI в том, что ребята скупали и воровали дату у всех кому не лень, чтобы обучить свою модель. Пользователи соцсетей типа реддита, публицисты, блоггеры, писатели и т.д конечно же благодарны им и разрешили вот просто так взять все их труды. Ну поплачьте еще и придумайте еще причины чтобы отмазаться от того что оказывается можно делать дешевле. Какие несправедливые конкуренты))
Китайцы, как обычно "схитрожопили"🤌🏻
У них судов по горло с медиакомпаниями, а с Reddit соглашение есть
Как задирать цену по рынку раз в 10, это пожалуйста, это всегда умеем, заодно расскажем как мы болеем за развитие ИИ в мире и прогресса человечества, и в целом мы только за все хорошее против всего плохого. А как только появилась более менее реальная конкуренция, так сразу пук среньк украли злые китайцы, запретить запретить запретить
Их борьба
вы осуждаете, но реальной картины не знаете.
ваша борьба
Ну ничего, Альтман, не переживай.
возможные риски для национальной безопасности, связанные с китайской DeepSeekХороший заход, национальная безопасность - тема безотказная. Спасти (купить) вряд ли получится, ждём запрета