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Карина Пардаева
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OpenAI обвинила китайские компании в попытках использовать наработки США для своих ИИ-моделей — Reuters

Компания примет контрмеры для защиты собственных технологий.

  • OpenAI сообщила о планах работать с правительством США после того, как Белый дом заявил, что изучает возможные риски для национальной безопасности, связанные с китайской DeepSeek, пишет Reuters.
  • Глава отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвид Сакс в интервью Fox News рассказал о методе «дистилляции», когда одна модель учится на основе другой. И китайские компании, «возможно», могли воспользоваться им, предположил он.
  • Китайский DeepSeek основан в 2023 году, он разрабатывает ИИ-модели с открытым кодом. В 2024-м стартап выпустил превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, модель решает задачи по программированию, математике и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.
  • Разработка наделала шума. По данным App Figures, к 25 января приложение DeepSeek скачали 1,6 млн раз. Компания приостановила регистрацию пользователей из-за кибератаки.
  • Акции ИТ-компаний вроде Nvidia и AMD стали падать на фоне опасений, что спрос на чипы упадёт из-за более эффективного подхода DeepSeek к обучению и запуску моделей. Правда, есть и другое мнение: паника на рынке «раздута».
  • 28 января 2025 года, после попадания на первое место в американском App Store, приложение «DeepSeek — ИИ ассистен‪т‬» возглавило топ в России. В российском Google Play приложение находится на седьмом месте среди бесплатных сервисов.

#новости #openai #deepseek

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17 комментариев
Антикапустин

И никто не обвинил OpenAI в том, что ребята скупали и воровали дату у всех кому не лень, чтобы обучить свою модель. Пользователи соцсетей типа реддита, публицисты, блоггеры, писатели и т.д конечно же благодарны им и разрешили вот просто так взять все их труды. Ну поплачьте еще и придумайте еще причины чтобы отмазаться от того что оказывается можно делать дешевле. Какие несправедливые конкуренты))

6
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Твердыня

Китайцы, как обычно "схитрожопили"🤌🏻

5
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Андрей

У них судов по горло с медиакомпаниями, а с Reddit соглашение есть

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Илья

Как задирать цену по рынку раз в 10, это пожалуйста, это всегда умеем, заодно расскажем как мы болеем за развитие ИИ в мире и прогресса человечества, и в целом мы только за все хорошее против всего плохого. А как только появилась более менее реальная конкуренция, так сразу пук среньк украли злые китайцы, запретить запретить запретить

Их борьба

6
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Oleg Cheban

вы осуждаете, но реальной картины не знаете.
ваша борьба

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Слегка Придурковатый

Ну ничего, Альтман, не переживай.

6
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Максим Исаев

возможные риски для национальной безопасности, связанные с китайской DeepSeekХороший заход, национальная безопасность - тема безотказная. Спасти (купить) вряд ли получится, ждём запрета

5
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