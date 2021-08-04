Xsolla, как и любая другая компания, — это живой организм, которому необходимо постоянно быть в движении, чтобы выжить и стать лучше конкурентов. В условиях текущего рынка мы не хотим и не будем тормозить развитие наших проектов. Однако иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры.

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации. Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании.

Я благодарен всем сотрудникам, которые внесли свой вклад в развитие Xsolla, и мне очень больно расставаться с каждым из них. Они прекрасные специалисты и получат максимальный уровень поддержки от нас: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств, чтобы их следующий карьерный шаг был крутым и успешным.

