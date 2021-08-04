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Карьера
Маша Цепелева

Xsolla уволила часть сотрудников пермского офиса после «анализа их активности» в рабочих чатах Статьи редакции

Пользователи Twitter раскритиковали компанию за причину увольнения и тон письма основателя. Сама компания обещала «максимальный уровень поддержки» тем, кто попал под сокращение.

65 65 комментариев
7947 просмотров

4 августа в соцсетях появился скриншот письма от основателя Xsolla Александра Агапитова. В нём он сообщает сотруднику об увольнении после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила как его как «невовлечённого и малопродуктивного».

Пользователи Twitter пишут, что могли быть уволены 150 сотрудников, vc.ru не удалось подтвердить эту информацию.

Некоторые пользователи Twitter посчитали, что «письмо написано пассивно-агрессивно», другие обратили внимание на нетипичную причину для увольнения: недостаточная активность в чатах.

Preppy Mike @m_circler
@Apresmai @kuzya_epta Скажите, что это просто пранк, а? Я как HR-консультант отказываюсь верить, что «невовлеченные» - повод для «отчисления». И что такое письмо существует тоже отказываюсь верить. Автора письма первым ногами выгонять из компании…

Известный рекрутёр и основательница «Лаборатории карьеры Алёны Владимирской» Алёна Владимирская в комментариях на своей странице в Facebook сообщила, что письмо подлинное, и рекомендовала уволенным сотрудникам подавать на компанию в суд.

Комментарий основателя Xsolla

Telegram-канал «The Edinorog» со ссылкой на регионального менеджера Xsolla по России опубликовал комментарий Александра Агапитова о ситуации. По его словам, «иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры». Он добавил, что сотрудники получат «максимальный уровень поддержки»: от компенсаций до привлечения кадровых агентств для дальнейшего трудоустройства.

Xsolla, как и любая другая компания, — это живой организм, которому необходимо постоянно быть в движении, чтобы выжить и стать лучше конкурентов. В условиях текущего рынка мы не хотим и не будем тормозить развитие наших проектов. Однако иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры.

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации. Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании.

Я благодарен всем сотрудникам, которые внесли свой вклад в развитие Xsolla, и мне очень больно расставаться с каждым из них. Они прекрасные специалисты и получат максимальный уровень поддержки от нас: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств, чтобы их следующий карьерный шаг был крутым и успешным.

Александр Агапитов
основатель Xsolla

В Xsolla не смогли оперативно прокомментировать vc.ru информацию.

  • Александр Агапитов основал Xsolla в Перми в 2006 году, сейчас головной офис компании находится в Лос-Анджелесе. Xsolla развивает решения для упрощённого приёма платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр. Среди партнёров — Twitch, Epic Games и другие.
  • В апреле 2021 года инвестбанки оценили компанию в $2-3 млрд.

#новость #xsolla

Статья дополняется
Спасибо за наводку Anton Kostenko
65 65 комментариев
29
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65 комментариев
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Valentin Dombrovsky

21

Мы в https://geekfactor.io/candidates будем рады видеть анкеты "бездельников" из XSolla. :) 

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3 комментария

Oleg March

50

Еще и приложил список сотрудников, очень круто я считаю. Конфиденциальность на уровне забегаловки.

Конечно обращение написано человеком который явно потерял связь с реальностью и зазвездился.

Если такой человек руководит компании, я бы даже обрадовался что меня уволили. Дальше бы было хуже - хождение в туалет по карточкам, петь гимн компании по утру и ходить строем на обед

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Сергей М

Oleg
–4

Не имею к компании отношения, но тема актуальная.
По тезисам:
1. Конфиденциальность, скорее всего, раскрыл сотрудник, который это переслал, письмо явно не публичное.
2. "Основатель зазвездился". Вообще не понятно о чем идет речь.
3. На чем основаны доводы типа "в туалет по карточкам"? Считаете, что удаленка это отсутствие контроля?

На мой взгляд, большинство сотрудников не могут полноценно работать на удаленке, ввиду отсутствия навыков самоорганизации, бытовых проблем, детей-жен и прочих факторов (вплоть до сосед делает ремонт и дома дико шумно, мешает сфокусироваться). Не всегда на это может повлиять человек, это просто новые факторы.

Человек на удаленке не должен быть "сильно" менее продуктивным, чем при аналогичной работе в офисе.

Не считаю, что компания как то неправильно поступила, хотя анализ активностей зависит от бизнес-процессов, если там все организовано и завязано на эти сервисы, и каждый должен там производить такие же действия, которые были проанализированы - тут абсолютная правда за основателем, на мой взгляд. Хайповать, что владелец компании контролирует сотрудников глупо, это было в офисе, и будет на удаленке. Люди должны понимать это. Изменился формат.

А как бы вы контролировали сотрудников и реагировали на их бездействие? Ответьте, пожалуйста, прежде, чем поставить минус моему сообщению :)

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Oleg Sheshin

Сергей
3

Контроль процесса работы удел идиотов, ну или необходимость при работе с идиотами. В нормальном процессе важен результат. Помимо потокового типа сотрудников, есть рывковые, которые зачастую более эффективны, несмотря на то что 90% времени занимаются хрен пойми чем, а за 10% выполняют 100-150% объема работ. 
Важен результат и отсутствие нарушения дедлайна. Если вам нужен надзор за вашими сотрудниками - то идиот либо вы, либо ваши сотрудники. 

Ответить

Сергей М

Сергей
1

Минусующие, ответьте пожалуйста на вопрос, он очень актуальный. Как вы это видите?

Ответить

Igor Chimbur

Oleg
3

 Конечно обращение написано человеком который явно потерял связь с реальностью и зазвездился.

Манагеры тамошние такие же ЧСВшники, которые думают что работа в иксолле это что-то нереально крутое. Кто ходил из знакомых к ним на собес — всех пытались выставить говном.
Еще когда в универе учился, конторка с душком была — вечные переработки считаются нормой, а работа должна ставиться превыше личного времени.

Ответить

M S

18

Заява в ТИ и прокуратуру, а также, коллективный иск в суд очень быстро охладит пыл Шурика))))

Ответить

Yarro S

M
6

Это если он пожадничает и не оформит по соглашению сторон или сокращению, согласно ТК

Ответить

Forgotten Games

Yarro
0

Можно в принципе и в одностороннем порядке, но для оспаривания придется курить массу документов. От трудовых договоров с допиками до всяческих распорядков и правил.

Ответить

Bublikov Anton

M
0

По ходу, он всё соблюдёт и оформит как надо, не докопаешься до тона

Ответить

Game Topia

16

Я бы даже не расстроился! Если компания при оценке сотрудников полагается на нейронку, то бежать из нее надо! Я бы не остался даже если бы это была ошибка. Люди не скот на забойне, за которым следят чтобы тот вес набирал. 

Ответить

Шизоидная обезьяна

Game
3

Ммм. Да никто в здравом уме не будет на нее полагаться. А вот "сократить" персонал без головной боли вполне себе вариант. Или меньше штат наберут, или рейт будут занижать.

Ответить

Game Topia

Шизоидная
1

Типа, просто свалили всю ответственность на алгоритм? Тоже может быть, хотя и написано в сообщении, что такое решение принято на основании данных собранной нейронкой. А вообще круто - кто виноват - нейронка! 

Ответить

Михаил Скрыпник

Game
9

просто свалили всю ответственность на алгоритм

Яндекс одобряет

Ответить

Game Topia

Михаил
1

Опять этот Яндекс!

Ответить

Луис Лопес

14

Гений, оценивающий кодеров по словоблудству в чатах и почте - это случайно не ученик мастера, решившего оптимизировать врачей и превратить их в печатные машинки?

Ответить

Миша Магадан

Луис
0

ну так-то там жира и конфлюенс сначала, чаты уж так, до кучи

Ответить

Луис Лопес

Миша
1

И как показатель они ни разу не надёжнее чатов и почты. Мажно в джиру заходить раз в пару дней, такску передвинуть и затрекать время. В конфлюенс то же самое. Можно вообще неделю-две не открывать, если там синьор делает большую задача вроде "проанализировать различные варианты архитектуры проекта".

Ответить

Иван Крючков

9

 Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех

Джиру вовремя не открыл - компанию потопил

Ответить

TricksterDox

Иван
0

Огонь коммент)))

Ответить

Берислав Соколов

2

иксолла и без того айти помойка, так что чего еще ожидать от компании говна? не удивлён, что они так резко скатились до уровня яндекса и даже ниже

Ответить

Eduard Mirchev

Берислав
0

ничего себе сколько объективности

Ответить

Алина Дубровская

Берислав
0

А что там  не так? Рассматривала компанию для трудоустройства, теперь боязно)

Ответить

TricksterDox

5

Очередные вершители судеб. Сейчас бы по кол-ву емейлов определять активность/присутствие специалиста - днище какое-то.

Ответить

Ray Smith

–5

Оригинал с несколькими почтовыми именами все равно уже утек.

По факту же - ничего удивительного, что сотрудники на удаленке пинают хер.
Человек, в принципе ленивое создание. Если можно не работать - будет не работать.

Ответить

Yarro S

Ray
12

Как говорится, офисная работа научила нас делать 8 часов то, что делается за 2

Ответить

Michael Petrov

Ray
3

поставленные задачи выполняются? да. проблема не в удаленке, а в говенных менеджерах типа вот этого из xsolla

Ответить

Георгий Станков

Michael
0

А кто сказал что да?

Ответить

Michael Petrov

Георгий
0

ну если в причинах стоит "недостаточная активность", а не "неисполнение поручений"

Ответить

Георгий Станков

Michael
0

Недостаточная активность это может быть задача, которую делать 1 день, делается неделю

Ответить

Michael Petrov

Георгий
0

это рабочий "проступок" и вполне адекватная причина на увольнение. регистрируется, собирается, N страйков -> GTFO

Ответить

Луис Лопес

Ray
2

Не удивительно, но только оценка безделия поехавшая и вообще оторвана от программерской реальности. Можно было на картах таро раскидать или к бабке гадалке сходить - дало бы с той же точностью оценку, кого уволить.

Ответить

Ray Smith

Луис
0

Если уж совсем объективно, то тут не сказано, что уволили кодеров. Может это были менеджеры, у которых основная работа - это как раз джира/конфлюенс/почта/дашборды.
Логично предположить тогда, если нет активности, то и работы нет.

Ответить

Луис Лопес

Ray
0

Я тоже об этом сначала подумал, но работники компании пишут, что увольняли всех подряд, в том числе и кодеров. Если этим источникам можно доверять.

Ответить

Роман Нестер

4

Агапитов перечисляет, что анализировали джиру, почту, комментарии в документах и "активность в дешбордах" (чтоа?). Это, конечно, к большим данным отношения не имеет ровным счётом никакого. Биг дата анализа тут столько же, сколько в выгрузке секретаршей в эксель данных с турникетов - кто сколько времени провёл на работе. Сотрудник попросту не генерит данных в таком объеме, чтобы здесь вообще было место для какого-то реального ML-инструментария. Это уровень работы одного аналитика в эксельке, причём который делался всеми компаниями ещё десять и пятнадцать лет назад.

Зачем основатель так делает? Да затем же, зачем любой менеджер, прикрывая своё волюнтаристское решение, с умным видом сообщает про "мы приняли решение на основе наших больших данных". Если сказать что-то заведомо авторитетное и непроверяемое, то как бы снимаешь ответственность с себя за последующие вопросы. Видите СЕО компании, у которого "умные алгоритмы" приняли решение - ждите беды.

Бегите от людей, которые апеллируют к биг дате как к оправданию своих поступков и не способны раскрыть конкретику, показать модель, объяснить взаимосвязи. Это самодуры - будь то подрядчики или наниматели.

Но гораздо хуже, что такое поведение вызывает страх и ненависть по умолчанию к любым инструментам серьёзного анализа. Привет дата-этике.

p.s. Свежие отзывы на glassdoor про эту компанию: "СЕО меняет процессы, не успев дождаться результата, внедряет культуру страха увольнения, вся компания пляшет, пытаясь подгадать под нынешнюю идею, которой СЕО одержим в данный момент".

Ответить

Миша Магадан

Роман
0

СЕО меняет процессы, не успев дождаться результата, внедряет культуру страха увольнения, вся компания пляшет, пытаясь подгадать под нынешнюю идею, которой СЕО одержим в данный момент

добро пожаловать в реальный мир много где так, от ИП Пупкин до Верховного суда. Такая планета, да.

Ответить

Луис Лопес

Миша
0

Много где, но не везде, поэтому сбегать оттуда надо в нормальные места.

Ответить

Александр Якунин

3

Если быстро среагировать то Xsolla пойдет по статье, ибо это сокращение чистой воды, список с сотрудниками доказывает массовое увольнение, а дальше не какой алгоритм уже не поможет, Трудовая инспекция уже возбудилась, какой там штраф?

Ответить

Alex Kuz

Александр
1

Штраф за что? Если сокращают по закону с выплатой компенсации, то все нормально.

Ответить

Eduard Mirchev

Александр
1

так если всех сократит с х3 оклада какие проблемы? договоры там скорее всего на МРОТ и все дела.

Ответить

Андрей Поздняков

Eduard
0

Фишка такая по сокращению. Если сократил сотрудников, то какое то время новых не имеешь права набирать. 
Другое дело, что можно всегда дочку открыть

Ответить

Поджог Сараев

3

Походу на их галере просел портфель проектов, но чтобы не сокращать рабов по ТК РФ, решили надавить на чувство вины с помощью кнута биг даты (а на удалёнке нет-нет да проёбываются почти все). Чтобы рабы долго не колебались, подсовывают ещё и пряник содействия при поиске новой работы.
В итоге 80% поведутся  и уволятся бесплатно, и лишь с 20% взбрыкнувших придётся договариваться о компенсации и оформлять соглашение сторон. Профит.

Ответить

Рома Ткачев

2

о, а я все думал, зачем в битрикс24 есть параметр активности во внутренних чатах. вот зачем.

Ответить

Andrey Kim

Рома
0

Как это работает?

Ответить

Рома Ткачев

Andrey
0

как-то так https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6474093/

Ответить

Alexey Ivanov

1

Прикольно, 150 человек это очень много, в Линкедин показывает около 400 человека... 

они это по закону проводят, предлагают компенсации?

Ответить

Sendero

1

Как неприятно это написано, словно сквозь зубы. Xsolla для меня умерла как потенциальный работодатель. В удалёнку они не умеют.

Ответить

Sviatoslav Borisenko

–3

Офисный планктон возмутился изрядно. 
Без причин такие действия не совершаются. Руководство таки приняло почему-то решение запустить нейронку и прогнать прокрастинаторов через оценочное сито. Долой бездельников и специалистов по мемам!

Ответить

Michael Petrov

Sviatoslav
1

такие действия совершаются когда у бесполезных говнарей нет возможности палить мониторы сотрудников "а чем они там занимаются". это как бы вершина и есть. 

Ответить

Роман Нестер

Sviatoslav
0

нейронка - это влажные фантазии сео, которому страшненько нормально оптимизацию компании провести

Ответить

Георгий Станков

–3

Неплохо у лентяев-разрабов бомбит

Ответить

Pavel Loginov

0

А кто это такие черт возьми? Что за ИКсоля? А так классическая история, когда со-основатель, имя долю компании, рассуждает, что об его компании все должны радеть как и он

Ответить

Сашка Тютин

Pavel
0

Бэкграунд кнопки для донатов

Ответить

parmezan

Сашка
0

- что такое Google?
- пфф.. беграунд для кнопки поиска

Ответить

B. B.

Сашка
0

.

Ответить

Lesha Kalachnikov

0

Дебилы

Ответить

Serg Ignatov

0

Рекомендации от Шурика только что обесценились)

Ответить

Alex Moren

0

Когда ты разработчик, кайф читать корпоративный чат. Любой мемасик от остальных бездельников может спокойно выбить тебя из состояния потока.

Ответить

Ivan Zenkov

0

компания обещала «максимальный уровень поддержки» тем, кто попал под сокращение

https://www.youtube.com/watch?v=VVkwoY6dQFo в исполнении директора?

Ответить

Evgeniy Allenov

0

Совок из России ещё очень долго будет выветриваться, даже в IT.

Ответить

Михаил Васильченко

0

Xsolla для активных в жире, чатиках и гугл почте!

1) Давайте разберёмся на что заостряет своё внимание Агатипов:
- активность в жире
- активность в конфлюенс
- активность в гугл почте
- активность в чате
- активность в документах
- активность в дашбордах
Что значит активность? Чем и как измеряется активность? Надо оставлять как можно больше комментариев или активно скролить страницу? Ооооочень много вопросов.

2) Интровертам peace’da!

3) Измеряли ли эффективность сотрудников в офисе и после перевода на удалёнку? Или всё отталкивается только от мнения АА?

4) Как Xsolla собирается развиваться увольняя 150 сотрудников... После этого письма и принципов оценки сотрудников новых людей станет искать труднее.

Ответить

Viktor Mann

–3

Напомнило.

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Читать все 65 комментариев
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Маша Цепелева
Xsolla уволила часть сотрудников пермского офиса после «анализа их активности» в рабочих чатах Статьи редакции

Пользователи Twitter раскритиковали компанию за причину увольнения и тон письма основателя. Сама компания обещала «максимальный уровень поддержки» тем, кто попал под сокращение.

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